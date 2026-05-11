Les Trophées du National ont rendu leur verdict

Du beau monde. Alors qu’il reste encore une journée de National à disputer, l es Trophées de la troisième division française ont été distribué ce dimanche 10 mai à Clairefontaine.

Sept trophées remis

Ils ont été six à être honorés lors de cette soirée. Brillant sous les couleurs d’Orléans cette saison, Florent Sanchez a été élu meilleur joueur du championnat face aux deux Sochaliens Aymen Boutoutaou et Benjamin Gomel. Du côté des gardiens, c’est le portier dijonnais Paul Delecroix qui a reçu le trophée de meilleur gardien , tandis que Shelton Guillaume, l’attaquant de Versailles s’est octroyé le titre de révélation de la saison . Jean-Pierre Morgan de son côté a empoché le trophée de plus beau but de la saison pour sa réalisation face à Valenciennes lors de la 14 e journée.…

LB pour SOFOOT.com