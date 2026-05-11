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Diego Simeone dithyrambique envers le Barça
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 17:15

Diego Simeone dithyrambique envers le Barça

Diego Simeone dithyrambique envers le Barça

C’est (re)confirmé : le FC Barcelone a un nouveau fan assez spécial. Avant son déplacement à Osasuna (mardi, 21h30), l’Atlético de Madrid a organisé la traditionnelle conférence de presse avec son entraîneur Diego Simeone , ce lundi. L’Argentin s’est montré particulièrement élogieux envers le FC Barcelone , qui a remporté son 29 e titre de champion d’Espagne, dimanche soir, après son succès dans le Clásico face au Real Madrid (2-0). « On le répète depuis le début de la saison : le Barça est sans doute l’équipe qui pratique le meilleur football au monde, et c’est à juste titre qu’elle a remporté la Liga » , commente le tacticien de 56 ans.

« Waouh ! On a éliminé Barcelone deux fois »

Un compliment qui n’est pas totalement gratuit, parce qu’il permet aussi de mettre son Atléti en valeur. En plus de la double-confrontation en Liga, les Blaugrana et les Rojiblancos se sont également affrontés en demi-finale de la Coupe du Roi et en quart de finale de la Ligue des champions . À chaque fois, l’Atlético a réussi à se débarrasser de l’équipe de Hansi Flick. « Je regardais le match d’hier (le Clásico) et je me disais : “Waouh ! On a éliminé Barcelone deux fois. Mon Dieu !” » , conclut El Cholo avec le sourire.…

CT pour SOFOOT.com

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