Monchi reprend la direction sportive d'un club espagnol
Monsieur Ligue Europa débarque en Catalogne. Dans un communiqué, l’Espanyol de Barcelone a annoncé l’arrivée de Ramon Rodríguez Verdejo, dit Monchi . Il revient donc en Liga après un passage dans l’Aston Villa d’Unai Emery de 2023 à 2025.
✍️ OFICIAL | Monchi, nou director general esportiu de l'#RCDE.…
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