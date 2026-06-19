Christian Pulisic forfait contre l'Australie
Bonne nouvelle pour les Socceroos. Pas de bol pour les Etats-Unis qui devront faire sans leur maître à jouer Christian Pulisic ce vendredi soir face à l’Australie (coup d’envoi à 21 heures). L’attaquant de l’AC Milan souffre d’une blessure au mollet et ne pourra pas prendre part au choc au sommet du groupe D.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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