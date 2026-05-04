L'arbitre de Bayern-PSG va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens
Bonne nouvelle pour le PSG ? L’UEFA a désigné ce lundi l’arbitre qui officiera mercredi soir (21 heures) à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain . Il s’agit de l’expérimenté portugais João Pinheiro .
Aux bons souvenirs du PSG
Cette saison, le Lusitanien a arbitré 9 matchs de C1 (dont deux en tours préliminaires), un match de Ligue Europa et un autre de Ligue Conférence. Il était surtout au sifflet lors de deux moments importants du football français : le sacre du PSG en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, puis 4-3 aux TAB) et la large victoire de Strasbourg sur Mayence (4-0) en quart de finale retour de C4.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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