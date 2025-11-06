L’arbitre aurait-il dû accorder un penalty à l’OM contre l’Atalanta ?

Main ou pas main ?

Les Marseillais ne se poseront même pas la question, ce mercredi soir, après avoir assisté à la défaite de leur équipe contre l’Atalanta en Ligue des champions (0-1). À l’entrée du temps additionnel, c’est pourtant ce que tout le monde s’est demandé depuis son siège en tribune ou devant sa télé : l’arbitre espagnol José Maria Sánchez Martinez allait-il annuler le but de la Dea et accorder un penalty pour une main d’Ederson ?…

CG pour SOFOOT.com