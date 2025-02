information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 17:02

L'arbitre anglais David Coote connait la durée de sa suspension

Expert en dérapages et poudreuse, mais on ne parle pas de ski.

The Athletic rapporte que l’UEFA a prononcé ce vendredi une interdiction de 16 mois contre l’arbitre de Premier League, David Coote , pour avoir enfreint « les règles élémentaires de bonne conduite » et « porté atteinte à l’image du football et de l’UEFA » .Bien que déjà licencié, il est également suspendu de toute activité arbitrale sous l’égide de l’instance jusqu’au 30 juin 2026.…

BGC pour SOFOOT.com