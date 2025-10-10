 Aller au contenu principal
L'arbitre anglais Anthony Taylor parle de son traumatisme suite à la finale de Ligue Europa 2023
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 11:58

D’habitude, ça se passe mieux pour les Anglais qui vont à Budapest.

L’arbitre de Premier League Anthony Taylor a dénoncé la culture de « l’attente de la perfection » qui pèse sur les officiels, expliquant que sa famille ne se rend plus à ses matchs en raison des insultes et des menaces qu’il subit. Dans une interview accordée à BBC Sport , l’Anglais est revenu pour la première fois sur l’incident qui l’a opposé à des supporters de la Roma, après la finale de la Ligue Europa en 2023, ainsi que sur la pression constante liée à l’arbitrage assisté par la vidéo (VAR).…

