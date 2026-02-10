 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 12:51

L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

L’homophobie tue. Déjà agressé par trois personnes à son domicile le week-end dernier après avoir demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg, l’arbitre Pascal Kaiser a de nouveau été pris pour cible . Les faits se sont déroulés devant son domicile dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources proches de la victime.

L'arbitre amateur allemand Pascal Kaiser qui a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse du club de Cologne face à 50 000 spectateurs victime d’une agression homophobe cette nuit. Info via le collectif Rouge direct : il avait reçu des menaces 1/2 pic.twitter.com/c3141Z9lhE…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une capture des images de la retransmission par OBS/CIO de la descente des JO-2026 de Milan Cortina montrant la chute de l'Américaine Lindsey Vonn, le 8 février 2026 ( OBS / Handout )
    Ski: "la vie est trop courte pour ne pas prendre de risques", le testament sportif de Lindsey Vonn
    information fournie par AFP 10.02.2026 13:42 

    Ce ne sont pas des adieux officiels à la compétition et aux JO, mais cela y ressemble beaucoup: après sa terrible chute dimanche qui a fracassé son rêve et son tibia gauche, Lindsey Vonn a exhorté dans un long message lundi soir ses fans à, comme elle, ne jamais ... Lire la suite

  • Rosenior se montre résilient face aux moqueries en ligne
    Rosenior se montre résilient face aux moqueries en ligne
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:48 

    Moqué en ligne, solide sur le terrain. En conférence de presse avant le match de ce mardi contre Leeds United, Liam Rosenior est revenu sur les moqueries dont il a été victimes ces dernières semaines sur Internet. Pour son discours entrepreneurial, le technicien ... Lire la suite

  • Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news
    Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:29 

    L’heure de la contre-attaque. Alors que le nom de Franck Ribéry a été cité à six reprises dans les millions de documents liés à Jeffrey Epstein , financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure qui s’est suicidé en ... Lire la suite

  • Lamine Yamal admet être nul en cuisine
    Lamine Yamal admet être nul en cuisine
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:17 

    On ne peut pas briller sur tous les tableaux. À l’occasion d’un entretien accordé à ESPN Mexico, Lamine Yamal y est allé de ses petites confidences. Alors qu’il avait soufflé il y a quelques temps avoir commencé à prendre des cours de cuisine, le prodige barcelonais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank