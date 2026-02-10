L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

L’homophobie tue. Déjà agressé par trois personnes à son domicile le week-end dernier après avoir demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg, l’arbitre Pascal Kaiser a de nouveau été pris pour cible . Les faits se sont déroulés devant son domicile dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources proches de la victime.

L'arbitre amateur allemand Pascal Kaiser qui a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse du club de Cologne face à 50 000 spectateurs victime d’une agression homophobe cette nuit. Info via le collectif Rouge direct : il avait reçu des menaces 1/2 pic.twitter.com/c3141Z9lhE…

TM pour SOFOOT.com