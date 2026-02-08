L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une agression homophobe devant son domicile

L’homophobie tue. Pascal Kaiser, arbitre allemand qui avait demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg, marqué par la journée de la diversité, a été agressé à son domicile dans la nuit de samedi à dimanche.

L'arbitre amateur allemand Pascal Kaiser qui a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse du club de Cologne face à 50 000 spectateurs victime d’une agression homophobe cette nuit. Info via le collectif Rouge direct : il avait reçu des menaces 1/2 pic.twitter.com/c3141Z9lhE…

LB pour SOFOOT.com