L'arbitrage espagnol reconnaît une erreur sur le rouge de Gerard Martin

La VAR de la VAR a tranché. Trois jours après le choc entre l’Atlético Madrid et le Barça marquée par une décision arbitrale pour le moins étonnante, le Comité technique des arbitres (CTA) espagnol a rendu son analyse au sujet du carton rouge de Gerard Martin . Au tout début de la seconde période, le défenseur barcelonais a essuyé son crampon sur la cheville de Thiago Almada.

« L’arbitre aurait dû s’en tenir à sa décision initiale »

L’arbitre avait alors logiquement sorti un carton rouge mais il a finalement modifié la couleur du carton après avoir été appelé à revisionner les images par ses assistants VAR. Une décision qui a rendu fous tous les supporters colchoneros et perplexe la très grande majorité des amateurs de football. Et à juste titre puisque selon le CTA, l’arbitre avait fait le choix idoine en dégainant le carton rouge direct pour exclure le défenseur barcelonais.…

LL pour SOFOOT.com