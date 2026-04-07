L'arbitrage espagnol reconnaît une erreur sur le rouge de Gerard Martin
La VAR de la VAR a tranché. Trois jours après le choc entre l’Atlético Madrid et le Barça marquée par une décision arbitrale pour le moins étonnante, le Comité technique des arbitres (CTA) espagnol a rendu son analyse au sujet du carton rouge de Gerard Martin . Au tout début de la seconde période, le défenseur barcelonais a essuyé son crampon sur la cheville de Thiago Almada.
« L’arbitre aurait dû s’en tenir à sa décision initiale »
L’arbitre avait alors logiquement sorti un carton rouge mais il a finalement modifié la couleur du carton après avoir été appelé à revisionner les images par ses assistants VAR. Une décision qui a rendu fous tous les supporters colchoneros et perplexe la très grande majorité des amateurs de football. Et à juste titre puisque selon le CTA, l’arbitre avait fait le choix idoine en dégainant le carton rouge direct pour exclure le défenseur barcelonais.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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