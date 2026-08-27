C1 : les autres chocs de la phase de ligue
Paris, Lille et Lens savent à quelle sauce ils vont être mangés, mais qu’en est-il des autres ? Comme depuis maintenant plus de deux ans, les tirages au sort de la Ligue des champions nouveau format nous offre une ribambelle de chocs, alors voici ce qui attend nos douces soirées des mardi et mercredi soir : Arsenal-Real Madrid, Barcelone-Manchester City, Bayern Munich-Arsenal, Manchester United-Bayern Munich (pour les plus nostalgiques), Real Madrid-Inter, Liverpool-Atlético, Atlético-Bayern… y a de quoi se régaler.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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