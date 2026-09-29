L'après-midi galère de l'Algérie au Burundi, un joueur de l'OM blessé

En déplacement du coté de Bujumbura pour y défier le Burundi, l’Algérie s’est cassée les dents sur une vaillante équipe qui a donné bien du fil à retordre à l’arrière-garde des Fennecs (2-2). Les tracas sont arrivés bien tôt dans la partie. Alors que l’on jouait alors la cinquième minute, Farès Chaïbi a décidé de la pimenter un peu , en inscrivant un magnifique but de 30 mètres. Dommage que ce soit un contre son camp.

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LP pour SOFOOT.com