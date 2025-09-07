 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 22:31

L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe

L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe

Dramatique.

Alors qu’il est en Pologne avec la sélection ukrainienne, que la France a battu vendredi (2-0), Georgiy Sudakov a appris à distance que son appartement situé à Kiev a été en partie détruit par l’explosion d’un missile russe dans la nuit de samedi à dimanche. Sur son compte Instagram, le milieu offensif a partagé une photo des dégâts.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
    Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
    information fournie par So Foot 07.09.2025 22:49 

    Spoiler : 21 buts au compteur et des sueurs froides. Conquérante, l’Espagne a fait vivre un cauchemar à la Turquie (0-6) . Sans surprise, la Roja n’a pas mis longtemps à faire la différence. C’est d’abord Pedri qui permet aux siens de prendre les commandes de la ... Lire la suite

  • La blessure ridicule d'Haaland
    La blessure ridicule d'Haaland
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:43 

    Fort, très fort. À deux jours avant la rencontre Norvège-Moldavie, comptant pour les qualifications du Mondial 2026, Erling Haaland a connu une belle mésaventure ce dimanche . Alors qu’il sortait du bus de sa sélection pour rejoindre l’hôtel à Oslo, la porte de ... Lire la suite

  • Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
    Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:22 

    Légendaire. Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin Van Persie avec les Oranjes . Grâce à cet accomplissement, l’ancien ... Lire la suite

  • Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie
    Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:07 

    Lituanie 2-3 Pays-Bas Buts : Gineitis (36ᵉ) et Girdvainis (43ᵉ) pour la Lituanie // Depay (11ᵉ, 64ᵉ), Timber (33ᵉ) pour les Oranjes Un ascenseur émotionnel.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank