L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe
Dramatique.
Alors qu’il est en Pologne avec la sélection ukrainienne, que la France a battu vendredi (2-0), Georgiy Sudakov a appris à distance que son appartement situé à Kiev a été en partie détruit par l’explosion d’un missile russe dans la nuit de samedi à dimanche. Sur son compte Instagram, le milieu offensif a partagé une photo des dégâts.…
