L’ANS veut que « la lumière soit faite » sur les violences policières autour du match Grenoble - Saint-Étienne

L’ANS veut que « la lumière soit faite » sur les violences policières autour du match Grenoble - Saint-Étienne

Via un communiqué publié sur X, l’Association nationale des supporters (ANS) dénonce un manquement judiciaire après les incidents impliquant un policier en marge de la rencontre du 14 mars dernier entre Grenoble et Saint-Étienne .

En amont de ce duel rhônalpin comptant pour la 27 e journée de Ligue 2, des affrontements ont eu lieu aux abords du stade des Alpes , impliquant les deux camps de supporters, les visiteurs étant arrivés devant la tribune des supporters grenoblois après un itinéraire mal géré. L’ANS condamne « ces incidents, mais entend veiller à ce que la justice puisse se prononcer en toute indépendance sur les violences de policier qui s’en sont suivies et qui ont conduit à un drame ». …

LT pour SOFOOT.com