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L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel
information fournie par AFP 15/05/2026 à 17:34

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

L'animatrice Flavie Flament a annoncé vendredi porter plainte pour viol contre Patrick Bruel, qui aurait abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente, mais le chanteur et comédien a assuré ne lui avoir "imposé aucun rapport" sexuel.

"J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol", indique Flavie Flament, 51 ans, dans un message posté sur le réseau social Instagram.

"Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada. J'attends désormais de la Justice qu'elle entende notre Parole", ajoute-t-elle.

Interrogés par l'AFP, les avocats de Patrick Bruel ont aussitôt récusé tout viol. Leur client assure qu'il n'a "jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport" sexuel, rapportent Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek.

"Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis", ajoutent-ils.

"Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des ans, lors d'émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés y compris en vacances. Flavie Flament l'a en outre invité à plusieurs émissions qu'elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd'hui", poursuivent-ils.

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Patrick Bruel, 67 ans, joue actuellement une pièce à Paris, "Deuxième partie" de Samuel Benchetrit, et doit entamer une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada. Une pétition, soutenue notamment par des associations féministes, demande l'annulation de ces concerts.

En France, il fait l'objet d'investigations pour deux plaintes.

L'une est instruite à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

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2 commentaires

  • 18:26

    Viol c’est quand on ne veut pas, lui il voulait !!!!

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