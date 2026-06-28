L'Angleterre termine le travail contre le Panama et s'adjuge la première place du groupe

L'Angleterre termine le travail contre le Panama et s'adjuge la première place du groupe

Après 60 minutes chiantes à mourir, l'Angleterre a pris son destin en main en inscrivant deux buts cinq minutes, avec notamment une réalisation d'Harry Kane qui devient le meilleur buteur anglais en Coupe du monde. Une victoire 2 à 0 qui suffit aux Three Lions pour terminer en tête de ce groupe L.

Panama 0-2 Angleterre

Buts : Bellingham (62 e ), Kane (67 e ) pour les Three Lions

Après un match décevant face au Ghana (0-0), l’Angleterre devait réagir face à des Panaméens déjà assurés de leur élimination afin de s’assurer la première place de ce groupe L. Après une heure de jeu décevante, les protégés de Thomas Tuchel ont réussi à forcer le verrou défensif des Canaleros par deux fois en cinq minutes. Objectif atteint, même si la manière laisse encore à désirer.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com