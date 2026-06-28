L'Angleterre termine le travail contre le Panama et s'adjuge la première place du groupe
Après 60 minutes chiantes à mourir, l'Angleterre a pris son destin en main en inscrivant deux buts cinq minutes, avec notamment une réalisation d'Harry Kane qui devient le meilleur buteur anglais en Coupe du monde. Une victoire 2 à 0 qui suffit aux Three Lions pour terminer en tête de ce groupe L.
Panama 0-2 Angleterre
Buts : Bellingham (62 e ), Kane (67 e ) pour les Three Lions
Après un match décevant face au Ghana (0-0), l’Angleterre devait réagir face à des Panaméens déjà assurés de leur élimination afin de s’assurer la première place de ce groupe L. Après une heure de jeu décevante, les protégés de Thomas Tuchel ont réussi à forcer le verrou défensif des Canaleros par deux fois en cinq minutes. Objectif atteint, même si la manière laisse encore à désirer.…
Par Léna Bernard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer