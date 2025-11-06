L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs
Stop aux minutes de silence systématiques.
Ce mercredi, le Groupe de travail sur les évènements mondiaux (WEWG) a pris la décision de supprimer les minutes de silence automatiques dans les stades après une catastrophe mondiale ou un évènement sans lien avec le football. Selon The Times , le WEWG estime que ces actions ont perdu de leur impact par leur fréquence de plus en plus importante.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
