L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs
06/11/2025 à 12:59

L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs

L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs

Stop aux minutes de silence systématiques.

Ce mercredi, le Groupe de travail sur les évènements mondiaux (WEWG) a pris la décision de supprimer les minutes de silence automatiques dans les stades après une catastrophe mondiale ou un évènement sans lien avec le football. Selon The Times , le WEWG estime que ces actions ont perdu de leur impact par leur fréquence de plus en plus importante.…

CDB pour SOFOOT.com

