L'Angleterre de Rowe et Elliott fait match nul contre la Slovénie

Angleterre Espoirs 0-0 Slovénie Espoirs

Perfide Albion.

Un goût de déception entoure les Little Boys Anglais. Les Espoirs de Lee Carsley n’ont pas réussi à faire mieux qu’un 0-0 contre les Slovènes. Les U21 Anglais mettent fin à une série de huit victoires consécutives à l’Euros Espoirs. Malgré une belle équipe, composée des Frenchies Charlie Cresswell et Jonathan Rowe, des Reds Jarell Quansah et Harvey Elliott et quelques noms émergeants en Premier League, les petits Anglais auront passé leur dimanche à buter sur Lovro Stubljar, le gardien slovène qui joue à Domzale.…

UL pour SOFOOT.com