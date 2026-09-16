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L'ancienne gardienne du PSG répond à Sydney Sweeney
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 15:34
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L'ancienne gardienne du PSG répond à Sydney Sweeney

L'ancienne gardienne du PSG répond à Sydney Sweeney

Belle action. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la gardienne de but Mary Earps a répondu, à sa manière, à la fameuse pub de la plateforme de paris en ligne, Novig, incarnée par l’actrice Sydney Sweeney. Cette dernière est représentée dénudée voire nue , le sexe et les seins couverts par des ballons, des gants de boxe, des crampons ou encore des chaussettes.

Le monde féminin du sport se révolte

L’actuel gardienne des London City Lionesses a mis en ligne une vidéo se montrant elle-même, en plein match, à l’entraînement et en pleine célébration . Le tout avec la citation « Voilà à quoi ressemble vraiment les femmes dans le sport » , inscrite en gros.…

AC pour SOFOOT.com

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