Dieter Hecking arrive au chevet de Wolfsburg
Danse avec les Loups, saison 2. La réaction ne s’est pas fait attendre. Battu à domicile par Hambourg ce samedi (1-2), le VfL Wolfsburg est avant-dernier de Bundesliga et en grand danger de relégation avec ses 20 petits points . La dernière fois qu’on avait vu le club de Volkswagen en 2. Buli ? C’était lors de la saison 1996-1997, une petite éternité. Pour empêcher ce retour dans l’antichambre, la direction du club a pris le taureau par les cornes en faisant appel à l’un des plus célèbres pompiers de service outre-Rhin : Dieter Hecking , qui remplace l’entraîneur Daniel Bauer avec effet immédiat.
Daniel Bauer freigestellt: Der VfL Wolfsburg trennt sich von seinem Cheftrainer. Danke für deinen Einsatz und deine Leidenschaft für unseren Klub, Daniel. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg von Herzen alles Gute! [image or embed]…
JD pour SOFOOT.com
