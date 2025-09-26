 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 10:10

L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison

L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison

Méfiance, les condamnations volent bas en ce moment.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux en écriture et présentation de comptes annuels inexacts , l’ancien président du FC Rouen (2022-2024) Charles Marek a été condamné ce jeudi 25 septembre à 10 mois de prison avec sursis , assortis de cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise et trois ans d’inéligibilité. Une peine légèrement inférieure (ou pas) aux réquisitions du parquet qui avait demandé un an de prison avec sursis, trois d’interdiction de gérer une entreprise et trois d’inéligibilité.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus
    On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus
    information fournie par So Foot 26.09.2025 08:16 

    Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Pep Guardiola a décidé de jouer très bas à l’Emirates Stadium face à Arsenal dimanche dernier. Pas vraiment la meilleure inspiration de l’Espagnol, qui va devoir encore progresser dans sa technique pour bien garer ... Lire la suite

  • À la Meinau, le jour de grève est arrivé
    À la Meinau, le jour de grève est arrivé
    information fournie par So Foot 26.09.2025 01:11 

    Au moment de recevoir l’OM ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg retrouvera une Meinau qui silencieuse, puisque les ultras alsaciens ont annoncé qu'ils resteraient muets jusqu’à nouvel ordre. Un nouvel épisode dans leur conflit avec la direction et son multi-propriétaire ... Lire la suite

  • Barcelone ne lâche pas le Real
    Barcelone ne lâche pas le Real
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:43 

    Real Oviedo 1-3 FC Barcelone Buts : Reina (33 e ) // Garcia (56 e ), Lewandowski (70 e ), Araujo (88 e ) Action, réaction.… QB pour SOFOOT.com

  • Le Pana leader, Lille dans le top 8
    Le Pana leader, Lille dans le top 8
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:32 

    D’un Z qui veut dire Zaroury. Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13 e , 19 e , 68 e ) lors de la large victoire de son équipe sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank