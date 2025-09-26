L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison

Méfiance, les condamnations volent bas en ce moment.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux en écriture et présentation de comptes annuels inexacts , l’ancien président du FC Rouen (2022-2024) Charles Marek a été condamné ce jeudi 25 septembre à 10 mois de prison avec sursis , assortis de cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise et trois ans d’inéligibilité. Une peine légèrement inférieure (ou pas) aux réquisitions du parquet qui avait demandé un an de prison avec sursis, trois d’interdiction de gérer une entreprise et trois d’inéligibilité.…

JD pour SOFOOT.com