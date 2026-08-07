L'ancien Montpelliérain Junior Sambia retrouve un club en Ligue 2
Junior s’en va. Après trois saisons en Italie, passées entre la Salernitana, reléguée en Serie B en 2024, et Empoli, l’ancien Montpelliérain de 29 ans Junior Sambia (111 matchs de Ligue 1) était sans club depuis la fin de la saison 2024-2025. Il vient de s’engager pour une saison à Clermont , où il retrouve le directeur sportif Karim Fradin et la Ligue 2 qu’il avait connus à Niort (71 rencontres entre 2015 et 2017). Les Auvergnants lancent leur championnat ce samedi avec la réception de Reims (20h45).
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