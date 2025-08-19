L'ancien Messin Razak Omotoyossi est décédé à l'âge de 39 ans

Il avait réalisé une petite saison au FC Metz dans une carrière qui l’aura fait bien voyager entre l’Arabie saoudite à Al-Nassr, la Moldavie au Sheriff Tiraspol et la Suède, à Helsingborgs. Razak Omotoyossi, passé par les Grenats entre 2009 et 2010, est décédé, ce mardi, alors qu’il était âgé de 39 ans . Il s’était surtout révélé dans son pays, au Bénin, en devenant le deuxième meilleur buteur de la sélection nationale (21 buts en 47 sélections).

Le FC Metz a appris avec une profonde émotion le décès de Razak Omotoyossi, survenu à l’âge de 39 ans 🕊️ 🤍 Le club tient à exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.…

RFP pour SOFOOT.com