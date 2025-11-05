 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancien mentor de Griezmann condamné à 6 ans de prison
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 00:11

L'ancien mentor de Griezmann condamné à 6 ans de prison

L'ancien mentor de Griezmann condamné à 6 ans de prison

Sans commentaire.

Éric Olhats est condamné à six ans de prison. L’ancien mentor d’Antoine Griezmann était jugé pour atteintes sexuelles sur mineurs. Tous étaient apprentis footballeurs au club de l’Aviron Bayonnais. La procureure du Tribunal correctionnel de Bayonne avait requis huit ans de prison contre l’homme de 63 ans, qui fut également recruteur pour la Real Sociedad de Saint-Sébastien puis de l’Atlético de Madrid. L’Équipe indique que l’avocat de l’ancien mentor d’Antoine Griezmann, qui risquait jusqu’à dix ans de réclusion, avait demandé la relaxe sur l’ensemble des chefs de prévention, à l’exception de celui concernant la détention d’une image d’un mineur à caractère pornographique.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique
    Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique
    information fournie par So Foot 05.11.2025 01:34 

    Docteur maboul. Le PSG a perdu un match et peut-être un peu plus que cela, ce mardi soir, contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Avant Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la pause, Paris avait déjà perdu Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or avait quitté le pelouse ... Lire la suite

  • Au Bayern, des monstres et Kompany
    Au Bayern, des monstres et Kompany
    information fournie par So Foot 05.11.2025 01:19 

    Avant de se recroqueviller en deuxième période et de se refermer sur lui-même, le Bayern Munich a éteint un PSG si souverain en 2025 grâce à un plan tactique parfait. La machine de Vincent Kompany est parfaitement huilée et semble promise à un avenir radieux. Le ... Lire la suite

  • PSG : il y a des soirs comme ça...
    PSG : il y a des soirs comme ça...
    information fournie par So Foot 05.11.2025 00:48 

    La rechute d'Ousmane Dembélé, la (probable) grave blessure d'Achraf Hakimi, le naufrage de Marquinhos, les débats autour d'un milieu trop frêle ou même une erreur de jugement de Luis Enrique : face au Bayern, le PSG s'est heurté à une rafale d’éléments contraires, ... Lire la suite

  • Kompany élogieux avec Upamecano
    Kompany élogieux avec Upamecano
    information fournie par So Foot 05.11.2025 00:45 

    Il n’est pas Bavarois en compliments, le Vincent. Vincent Kompany a commenté la victoire de son Bayern Munich au Parc des princes (2-1), la quatrième victoire d’affilée du Bayern en France, la seizième victoire de la saison des Bavarois . « Ce type de match se ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank