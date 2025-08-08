L’ancien meilleur biathlète du monde rejoint une équipe de D6 norvégienne
S’il nettoie les lucarnes aussi bien que ses carabines, ça risque de faire mal.
L’ogre du biathlon mondial, Johannes Bø , triple médaillé mondial 2025, et cinq fois vainqueur du gros globe de Cristal (2019, 2020, 2021, 2023, 2024), a décidé de troquer la carabine pour le ballon rond. Ce mercredi, le Norvégien de 32 ans, retraité des skis depuis mars dernier, a officialisé sa signature au Vinger FK , pensionnaire… de la sixième division locale .…
