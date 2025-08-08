 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’ancien meilleur biathlète du monde rejoint une équipe de D6 norvégienne
08/08/2025

S’il nettoie les lucarnes aussi bien que ses carabines, ça risque de faire mal.

L’ogre du biathlon mondial, Johannes Bø , triple médaillé mondial 2025, et cinq fois vainqueur du gros globe de Cristal (2019, 2020, 2021, 2023, 2024), a décidé de troquer la carabine pour le ballon rond. Ce mercredi, le Norvégien de 32 ans, retraité des skis depuis mars dernier, a officialisé sa signature au Vinger FK , pensionnaire… de la sixième division locale .…

