L'ancien marseillais Luis Gustavo marque dans un match de water-polo au Brésil
Coritiba 3-3 Athletico Paranaense
Quand les darons disent de rentrer mais que tu n’écoutes absolument rien. Le derby de l’État du Paraná a été disputé sous une pluie diluvienne . Ce vendredi, pour le compte de la 27 e journée de la Serie A brésilienne, Coritiba et l’Athletico Paranaense ont quasiment joué un match de water-polo : la pluie qui a touché le Sud du Brésil a complètement empêché les joueurs d’enchaîner trois passes. Ce qui a donné quelques séquences assez marrantes, le ballon ne rebondissant pas du tout lors de la soirée.
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