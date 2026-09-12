 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancien marseillais Luis Gustavo marque dans un match de water-polo au Brésil
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 12:21
Ajouter Boursorama à vos sources

L'ancien marseillais Luis Gustavo marque dans un match de water-polo au Brésil

L'ancien marseillais Luis Gustavo marque dans un match de water-polo au Brésil

Coritiba 3-3 Athletico Paranaense

Quand les darons disent de rentrer mais que tu n’écoutes absolument rien. Le derby de l’État du Paraná a été disputé sous une pluie diluvienne . Ce vendredi, pour le compte de la 27 e journée de la Serie A brésilienne, Coritiba et l’Athletico Paranaense ont quasiment joué un match de water-polo : la pluie qui a touché le Sud du Brésil a complètement empêché les joueurs d’enchaîner trois passes. Ce qui a donné quelques séquences assez marrantes, le ballon ne rebondissant pas du tout lors de la soirée.

Embed t.co…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dembélé prêt à défendre son Ballon d'or
    Dembélé prêt à défendre son Ballon d'or
    information fournie par So Foot 12.09.2026 13:50 

    Le collectif avant tout ! Dans un entretien publié dans France Football , le Ballon d’or 2025 est revenu sur sa vie-qui-a-changé depuis qu’il a obtenu le trophée suprême. Et spoiler : il a reçu « un peu plus de critiques » . Mais l’ancien barcelonais le dit lui-même ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (D) et la présidente irlandaise Catherine Connolly (L), le 12 septembre 2026 à Dublin ( AFP / Adrian Dennis )
    Trump, de manière inattendue, plaide pour une Irlande "unifiée"
    information fournie par AFP 12.09.2026 13:14 

    De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait sans relief particulier, Donald Trump a comme souvent pris son monde de court en plaidant de manière inattendue pour une Irlande "unifiée". Le président américain a indiqué samedi qu'il "aimerait beaucoup" voir ... Lire la suite

  • Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»
    Balerdi :«Marseille te fait voler jusqu'à toucher le ciel»
    information fournie par So Foot 12.09.2026 12:32 

    Une compile Youtube avec Hall of Fame Feat Will.I.AM., ça passe toujours. C’est avec cette musique épique de 2012 que Leonardo Balerdi a choisi de dire au revoir aux supporters marseillais. Six ans après son arrivée dans le Sud, l’international argentin a signé ... Lire la suite

  • Fin des jets et trajets en métro : l'OL se serre la ceinture
    Fin des jets et trajets en métro : l'OL se serre la ceinture
    information fournie par So Foot 12.09.2026 11:58 

    Les régimes C’OL j’aime. En marge du déplacement de l’Olympique lyonnais à Paris pour y affronter le Paris FC, L’Équipe a communiqué sur le régime minceur de l’Olympique lyonnais. Pressurisé par la DNCG et surveillé par l’Uefa cet été, le club de Michele Kang doit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank