L'ancien international mexicain, Cuauhtémoc Blanco accusé de violences sexuelles

Tous les mêmes et y’en a marre ?

Ancien international mexicain, formé au Club América et passé notamment par le Real Valladolid et Chicago Fire au mitan des années 2000, Cuauhtémoc Blanco, a été entendu ce jeudi par le parquet pour répondre à une accusation de violence sexuelle. L’ex-milieu de terrain international, auteur du deuxième but face à la France au Mondial 2010, est devenu gouverneur de l’Etat de Morelos, au sud de Mexico, entre 2018 et 2024. Il est aujourd’hui accusé de « tentative de viol » par sa demi-soeur Nidia Blanco.…

LB pour SOFOOT.com