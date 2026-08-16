L'ancien entraîneur de Monaco prend les commandes de l'Écosse

Une carrière sans queue ni tête. En moins d’un an, Sébastien Pocognoli aura donc reposé ses jambes sur les bancs de l’Union Saint-Gilloise, de l’AS Monaco et de l’Écosse. Le technicien belge de 39 ans (l’âge de Karim Benzema, entre autres) prend les rênes de la sélection pour deux ans . Il dirigera le Nord de la Grande-Bretagne en Ligue des champions dès fin septembre, contre la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord. L’ancien latéral gauche, qui a raccroché les crampons en 2021, a entamé sa carrière de coach avec la sélection des moins de 18 ans belges.

Embed t.co…

UL pour SOFOOT.com