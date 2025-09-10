L’ancien arbitre anglais David Coote impliqué dans une affaire de pédopornographie
Ça fait beaucoup, non ?
David Coote, arbitre radié par la Premier League en décembre dernier, refait parler de lui, et pas pour de bonnes raisons. Déjà écarté des terrains après la diffusion d’une vidéo où il insulte Liverpool et son ancien coach Jürgen Klopp, puis aperçu en train de sniffer de la cocaïne, l’Anglais coche une nouvelle case. Cette fois, il est accusé d’avoir réalisé une vidéo à caractère sexuel mettant en scène un enfant.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
