L'ambition de François-Henri Pinault pour le Stade Rennais

Le boss a parlé. Le Stade Rennais va fêter ses 125 piges en battant lors e la réception du FC Metz, ce dimanche 22 mars, et pour l’occasion, François-Henri Pinault a sorti le grand jeu. Le big boss du Stade rennais a donné une chouette interview à Ouest-France . Détenteur des actifs du club breton depuis 1998, le fils de François a parlé de sa « passion familiale » pour le club à l’hermine, de ses souvenirs de joueur amateur à la Piverdière.

«Actif affectif »

Avant de préciser qu’il est prudent sur l’investissement financier à dédier au Stade rennais, dans le contexte des droits TV, le patron a rappelé son attachement à la ville des Transmusicales. « Pour notre famille, le Stade Rennais est un actif affectif, singulier , jure l’homme d’affaires, qui précise être associé aux prises de décisions sur le club . On le voit comme un engagement durable et transgénérationnel pour Rennes et la Bretagne . » …

UL pour SOFOOT.com