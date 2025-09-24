 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’ambitieux objectif d’Ansu Fati avec l’AS Monaco
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 14:14

L'ambitieux objectif d'Ansu Fati avec l'AS Monaco

L'ambitieux objectif d'Ansu Fati avec l'AS Monaco

Ansu marin.

Rayonnant depuis son retour sur les terrains, Ansu Fati retrouve des couleurs avec l’AS Monaco , avec 3 buts inscrits en 2 apparitions et seulement 72 minutes sur la pelouse, dont un doublé contre le FC Metz dimanche. Appartenant toujours au FC Barcelone, l’Espagnol de 22 ans est suivi de près par la presse catalane qui se réjouit du retour en grâce de son joyau. Mais Ansu Fati voit les choses en beaucoup plus grand. Selon le journal Sport , le Monégasque se serait fixé pour objectif d’atteindre les 20 buts cette saison .…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
