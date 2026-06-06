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Un Strasbourgeois incertain pour le début du Mondial ?
information fournie par So Foot 06/06/2026 à 12:17

Un Strasbourgeois incertain pour le début du Mondial ?

Un Strasbourgeois incertain pour le début du Mondial ?

Le grand drame des matchs de préparation. Si le Paraguay s’est largement imposé face au Nicaragua en match amical (4-0), c’est l’inquiétude qui règne autour de l’Albirroja. En effet, le Strasbourgeois Julio Enciso, parmi les leaders techniques de la sélection, a été contraint de céder sa place en première période et de sortir sur civière .

Enciso en larmes

Le plus inquiétant dans tout ça ? La réaction du joueur, en larmes et visiblement déjà découragé à l’idée de pouvoir tenir sa place au Mondial . Si parfois la sensation du moment ne dit rien de la vérité médicale, les images sont inquiétantes , alors que le joueur de 22 ans semble s’être tenu l’arrière de la cuisse après un contact pas spécialement impressionnant .…

JF pour SOFOOT.com

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