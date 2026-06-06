Robin Risser meilleur coiffeur que showman
Il a peut-être tout donné pendant la célébration de la Coupe de France. Petit nouveau du groupe France pour le Mondial, Robin Risser a eu droit à son traditionnel bizutage avec les Bleus . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça n’a pas l’air d’être son exercice préféré .
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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