Amad Diallo s'offre un record de précocité

Tu lui parles pas d’âge. En inscrivant l’unique but de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur (1-0), Amad Diallo a écrit une page de l’histoire des Éléphants en Coupe du monde.

🇨🇮 Amad Diallo (23 ans et 11 mois) devient le plus jeune buteur de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la Coupe du Monde devant Bakari Koné (24 ans et 8 mois). #CIVEQU…

LB pour SOFOOT.com