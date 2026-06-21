L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer

Dans un choc intense, disputé et passionnant, l’Allemagne s’est montrée la plus réaliste et a fait plier la Côte d’Ivoire dans le temps additionnel. D’abord bousculés, les Allemands s’en sont remis à leur supersub Deniz Undav pour arracher leur ticket pour les seizièmes de finale.

Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire

Buts : Undav (68 e et 90 e +4) pour la Nationalmannschaft // Kessié (30 e ) pour les Éléphants

Le choc était alléchant sur le papier. Après 90 minutes intenses, très intenses, dans un stade de Toronto globalement acquis à la cause allemande, le constat est semblable : ce sommet du groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire a été délicieux. Des duels âpres et disputés, de la tension, de l’intensité, des rapports de force de part et d’autre, de belles séquences de jeu, un niveau technique au-dessus de la moyenne, quelques stars éparpillées par-ci par-là et une vraie dramaturgie avec une libération en fin de match……

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com