 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 01:14

L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer

L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer

Dans un choc intense, disputé et passionnant, l’Allemagne s’est montrée la plus réaliste et a fait plier la Côte d’Ivoire dans le temps additionnel. D’abord bousculés, les Allemands s’en sont remis à leur supersub Deniz Undav pour arracher leur ticket pour les seizièmes de finale.

Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire

Buts : Undav (68 e et 90 e +4) pour la Nationalmannschaft // Kessié (30 e ) pour les Éléphants

Le choc était alléchant sur le papier. Après 90 minutes intenses, très intenses, dans un stade de Toronto globalement acquis à la cause allemande, le constat est semblable : ce sommet du groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire a été délicieux. Des duels âpres et disputés, de la tension, de l’intensité, des rapports de force de part et d’autre, de belles séquences de jeu, un niveau technique au-dessus de la moyenne, quelques stars éparpillées par-ci par-là et une vraie dramaturgie avec une libération en fin de match……

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Østigård a vécu la naissance de son fils par FaceTime
    Østigård a vécu la naissance de son fils par FaceTime
    information fournie par So Foot 21.06.2026 05:40 

    On n’arrête pas le progrès. En pleine polémique après les déclarations de la journaliste de L’Équipe France Pierron au sujet de la volonté de Jérémy Doku de retourner en Europe la deuxième semaine de juillet pour vivre l’accouchement de sa femme plutôt que de vivre ... Lire la suite

  • L'Allemand Joshua Kimmich (à gauche) et l'Ivoirien Yan Diomandé à la lutte en début du choc du groupe E entre la Mannschaft et les Ivoiriens le 20 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )
    Mondial-2026: l'Allemagne survit enfin à une phase de groupe, les Pays-Bas en orbite
    information fournie par AFP 21.06.2026 05:01 

    Après deux échecs traumatisants en 2018 et 2022, l'Allemagne est enfin parvenue à sortir de son groupe pour avancer en 16es de finale du Mondial, en battant à l'arraché (2-1) la Côte d'Ivoire qui menait pourtant au score, samedi à Toronto. A Houston, les Pays-Bas ... Lire la suite

  • Un Eloy Room historique renvoie l’Equateur dans sa chambre
    Un Eloy Room historique renvoie l’Equateur dans sa chambre
    information fournie par So Foot 21.06.2026 04:49 

    Dans une rencontre plus disputée que l'on aurait pu penser, Curaçao vient d'obtenir son moment d'histoire. La plus petite nation de la compétition vient de s'offrir son premier point en Coupe du monde en cherchant des poux à l'Équateur. Ce qui ne serait jamais ... Lire la suite

  • Des fans Brésiliens s’aident de Rocky pour faire perdre l’Argentine
    Des fans Brésiliens s’aident de Rocky pour faire perdre l’Argentine
    information fournie par So Foot 21.06.2026 03:33 

    Connaissez-vous la « Rocky’s Curse » ? Lancée il y a bientôt dix ans, il s’agit d’une malédiction lancée par des supporters jaloux envers une autre équipe. De manière potache, elle consiste à faire enfiler un maillot de l’équipe que l’on ne peut pas saquer à la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank