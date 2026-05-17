L'Allemagne brise le rêve de sacre des Bleuettes à l'Euro

Allemagne 1-0 France

But : Kleemann (29 e ) pour la Mannschaft

Même chez les jeunes, à la fin c’est l’Allemagne qui gagne. Après une séance de tirs au but anxiogène face à la Norvège (1-1, 3 TAB 1), l’équipe de France s’est hissé en finale de l’Euro U17 pour y défier l’Allemagne, octuple tenant du titre qui s’est qualifié au détriment de l’Espagne (0-0, 4 TAB 3). Une grande première pour cette génération 2009 qui vit son premier tournoi d’envergure., mais ce sont bien les Allemandes qui se sont imposées sur le plus petit des écarts (1-0).…

LB pour SOFOOT.com