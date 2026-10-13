L'Allemagne a arrêté une troisième personne dans le cadre de l'incendie lié à Starlink en Pologne, selon RMF FM

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La police allemande a interpellé une femme à Berlin dans le cadre d'un incendie survenu le mois dernier dans une station Starlink , enPologne, a rapporté mardi la chaîne privée polonaise RMF FM , citant des sources anonymes. Il s'agit de la troisième interpellation dans cette affaire.

L'incendie qui s'est déclaré en septembre à la station Starlink, située au centre de la Pologne, a ravagé son système d'alimentation électrique et son générateur de secours. La Pologne avait alors déclaré qu'elle estimait que cet incendie était un acte de sabotage visant à perturber les services Internet, notamment ceux destinés à l'armée ukrainienne, et avait accusé la Russie.

RMF a indiqué que la femme interpellée aurait pu jouer le rôle de chauffeur et que les procureurs polonais allaient désormais évaluer l’étendue de son implication et décider s’il y avait lieu de demander son extradition.

La chaîne n’a pas précisé la nationalité de la femme ni donné d’autres détails.

Le ministère allemand de l’Intérieur n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information. Le parquet national polonais n’a pas non plus fait de commentaire dans l’immédiat.

Un porte-parole de la police criminelle fédérale allemande a déclaré que l’agence avait coordonné l’échange d’informations entre les autorités polonaises et allemandes dans le cadre de l’arrestation de trois personnes.

La Pologne a indiqué lundi que deux hommes turcs avaient été placés en détention en Allemagne , soupçonnés d’être responsables de l’incendie.

Depuis des mois, des responsables de plusieurs pays de l’Union européenne avertissent que la Russie mène des opérations de sabotage, des cyberattaques et d’autres attaques hybrides à travers l’Europe afin d’éroder le soutien apporté à l’Ukraine.

Moscou affirme que ces accusations sont sans fondement et qu’elles résultent d’une hystérie anti-russe.