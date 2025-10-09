 Aller au contenu principal
L’Algérie qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Ouganda conforte sa seconde place
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 20:17

Somalie 0-3 Algérie

Buts : Amoura (6ᵉ, 57ᵉ), Mahrez (19ᵉ)

Enfin !…

A lire aussi

  • Textor obtient un sursis pour sa dette contractée pour racheter l’OL
    Textor obtient un sursis pour sa dette contractée pour racheter l’OL
    information fournie par So Foot 09.10.2025 20:54 

    La magouille, épisode 13343132. En grande difficulté financière, John Textor peut (un peu) souffler. Le fonds américain Ares a accordé au groupe Eagle de l’ancien président des Gones un sursis d’un an pour le remboursement de la dette contractée lors du rachat ... Lire la suite

  • Foot: Luca Zidane "fier" de porter les couleurs de l'Algérie
    Foot: Luca Zidane "fier" de porter les couleurs de l'Algérie
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 18:45 

    Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, se dit "fier" de porter les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents, à la veille d'un des deux derniers matches de qualification de l'Algérie pour le Mondial de football 2026.

  • Mbappé: "Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris
    Mbappé: "Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 18:44 

    "Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris grâce à un "cadre de vie différent", a confié jeudi Kylian Mbappé, qui pense pouvoir jouer contre l'Azerbaïdjan en qualifications pour le Mondial-2026.

  • L’UNFP au soutien d'Adrien Rabiot concernant la délocalisation des matchs
    L’UNFP au soutien d'Adrien Rabiot concernant la délocalisation des matchs
    information fournie par So Foot 09.10.2025 18:03 

    Bonjour la solidarité française. Adrien Rabiot a été durement réprimandé ce mercredi par Luigi De Siervo , directeur général de la Serie A, après avoir fait part de son désaccord face à la délocalisation du match de l’AC Milan face à Côme en Australie. Ce jeudi, ... Lire la suite

