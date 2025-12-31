 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 18:59

L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale

L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale

Guinée équatoriale 1-3 Algérie

Buts : Nsue (50 e ) // Belaïd (19 e ), Chaïbi (25 e ), Maza (32 e )

Les coiffeurs avaient les ciseaux affutés.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
    Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
    information fournie par So Foot 31.12.2025 18:29 

    Napoli et Højlund : un match parfait ? Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé . Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant ... Lire la suite

  • Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    information fournie par AFP Video 31.12.2025 17:56 

    Un skieur dévale l'Etna en éruption. Le volcan sicilien recouvert d'un épais manteau de neige crache de la fumée suite à une nouvelle poussée d'activité.

  • Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs
    Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs
    information fournie par So Foot 31.12.2025 17:56 

    Centre de Matthieu Udol, tête de Kylian Mbappé… Auteur d’un début de saison tonitruant avec Lens, Udol (29 ans) peut-il rêver d’une première sélection et d’une Coupe du monde avec l’équipe de France ? Le latéral gauche ne se fixe aucune limite, et son entraîneur ... Lire la suite

  • CAN-2025: des supporters du Sénégal font sensation
    CAN-2025: des supporters du Sénégal font sensation
    information fournie par AFP Video 31.12.2025 17:55 

    "Lorsque la peinture se colle sur notre corps, on se sent comme des vrais lions, parce qu'on pousse l'équipe vers la victoire", lance Babacar Sylla, l'un des sept supporters sénégalais arborant une lettre et les couleurs du Sénégal à la CAN.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank