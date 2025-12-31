Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
31/12/2025
L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
Guinée équatoriale 1-3 Algérie
Buts : Nsue (50
e
) // Belaïd (19
e
), Chaïbi (25
e
), Maza (32
e
)
31.12.2025
"Lorsque la peinture se colle sur notre corps, on se sent comme des vrais lions, parce qu'on pousse l'équipe vers la victoire", lance Babacar Sylla, l'un des sept supporters sénégalais arborant une lettre et les couleurs du Sénégal à la CAN.
