 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 18:29

Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United

Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United

Napoli et Højlund : un match parfait ?

Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé . Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant l’été dernier par Manchester United, les conditions d’un transfert définitif avaient déjà été fixées. Il existe ainsi une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat si Naples se qualifie pour la Ligue des champions.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal
    Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal
    information fournie par So Foot 31.12.2025 19:08 

    Soudan 0-2 Burkina Faso Buts : Traoré (16 e ), Kouassi (85 e ) Cette fois, les Etalons n’ont pas attendu le temps additionnel.… QB pour SOFOOT.com

  • L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
    L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
    information fournie par So Foot 31.12.2025 18:59 

    Guinée équatoriale 1-3 Algérie Buts : Nsue (50 e ) // Belaïd (19 e ), Chaïbi (25 e ), Maza (32 e ) Les coiffeurs avaient les ciseaux affutés.… QB pour SOFOOT.com

  • Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    information fournie par AFP Video 31.12.2025 17:56 

    Un skieur dévale l'Etna en éruption. Le volcan sicilien recouvert d'un épais manteau de neige crache de la fumée suite à une nouvelle poussée d'activité.

  • Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs
    Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs
    information fournie par So Foot 31.12.2025 17:56 

    Centre de Matthieu Udol, tête de Kylian Mbappé… Auteur d’un début de saison tonitruant avec Lens, Udol (29 ans) peut-il rêver d’une première sélection et d’une Coupe du monde avec l’équipe de France ? Le latéral gauche ne se fixe aucune limite, et son entraîneur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank