Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
Napoli et Højlund : un match parfait ?
Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé . Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant l’été dernier par Manchester United, les conditions d’un transfert définitif avaient déjà été fixées. Il existe ainsi une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat si Naples se qualifie pour la Ligue des champions.…
JE pour SOFOOT.com
