L'Algérie n'en démord pas sur l'arbitrage du match contre le Nigeria
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 10:16

C’est pour ça que le mot « seum » vient de l’argot maghrébin. Battus 2-0 par un Nigeria nettement au-dessus, les Fennecs ont surtout livré un match indigent. Peu d’idées, aucune révolte, un milieu mangé, une attaque éteinte et une défense souvent dépassée : tout ce que le Nigeria proposait semblait un cran au-dessus.

Mais comme de nombreux matchs de cette CAN marocaine, le match s’est une nouvelle fois retrouvé dans une polémique d’arbitrage. Après que le Somalien Omar Abdulkadir Artan, l’arbitre assigné à ce match, s’est vu écarté par la CAF pour avoir porté des chaussures jugées non-conformes, c’est le Sénégalais Issa Sy qui s’est retrouvé à la tête du corps arbitral de cette rencontre.

MH pour SOFOOT.com

