information fournie par So Foot • 12/01/2026 à 13:02

Par la rédaction de So Foot

Par la rédaction de So Foot

Ce lundi, le foot français perd un de ses personnages les plus truculents, un homme plein d'histoires, mais aussi un vrai bon coach. Alors à Rolland, le foot français reconnaissant.

♦ Zinédine Zidane à Bordeaux.

♦ Des avis bien tranchés chez les chauffeurs taxi.…

Par la rédaction de sofoot.com pour SOFOOT.com