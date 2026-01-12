Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin

Joueur, entraîneur puis consultant pareil à aucun autre, Rolland Courbis s'en est allé ce lundi à l'âge de 72 ans. Quelques jours après Jean-Louis Gasset, le football français perd une nouvelle figure emblématique.

La caisse noire du RC Toulon, ses deux passages en prison, la balle perdue reçue à Hyères un soir de 1996, le surnom de Zizou, les causeries légendaires ou encore l’invention d’un grand-père grec… Autant d’histoires plus folles les une que les autres et de souvenirs racontés un nombre incalculable de fois, qui rappellent une chose : avec Rolland Courbis, ce sont plus de 50 ans d’histoire du football français qui nous contemplent. Que ce soit sur le terrain, assis sur un banc de touche ou derrière un micro, le fils de policier marseillais s’est inscrit dans la vie de tous les amoureux du ballon rond au fil des décennies.

Une trace indélébile aux quatre coins de l’Hexagone

Pour l’enfant des quartiers nords de Marseille, tout avait commencé en 1972 sous les couleurs de l’OM. Cinq petits matchs et une vente forcée vers Ajaccio. Mais déjà les premières filouteries d’un personnage qui n’hésite pas à faire croire qu’il n’est plus scolarisé pour s’entraîner avec les Phocéens. « Appelons ça « le système de la démerde », nous confiait-il il y a quelques années. Est-ce de la malice ou de la malhonnêteté ? Sincèrement, je n’ai pas la réponse. Mentir, c’est parfois simplement cacher la vérité. Parce que cela t’arrange, ou t’évite de faire de la peine à quelqu’un. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com