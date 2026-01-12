Et Rolland Courbis créa le surnom Zizou

Il aurait pu se faire appeler « Yaz » ou « Zid », mais Rolland Courbis est passé par là. Le surnom de Zizou, c’est à l’entraîneur décédé ce lundi à l’âge de 72 ans que le monde du foot le doit. C’est une anecdote qu’il aimait placer dès qu’il le pouvait, il avait encore réussi à en parler à qui voulait bien l’écouter cet automne sur le tournage d’un épisode de la série Léo Mattéï, dans laquelle il doit apparaître prochainement.

Zinédine Zidane lui-même n’a jamais caché que ces cinq lettres devenues célèbres dans l’Hexagone à partir de 1998 étaient venues du cerveau de son ancien coach. « C’est Rolland Courbis qui l’a balancé à Bordeaux , confirmait-il dans sa grande interview accordée à L’Equipe pour ses 50 ans. C’est lui qui a la paternité de Zizou. »…

CG pour SOFOOT.com