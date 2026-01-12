 Aller au contenu principal
Didier Deschamps rend hommage à Rolland Courbis : « Un vrai passionné »
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 12:21

D’une légende marseillaise à une autre. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a rendu hommage ce lundi à Rolland Courbis, ancien joueur, entraîneur et consultant, disparu à l’âge de 72 ans.

« Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu », loue Deschamps dans un communiqué de la FFF.…

