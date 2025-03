information fournie par So Foot • 26/03/2025 à 01:01

L’Algérie fait valser le Mozambique, le Sénégal reprend confiance face au Togo

C’est la fête !

L’Algérie a réussi sa deuxième à Tizi Ouzou avec le même score que pour sa première en novembre. Dans un stade Hocine-Aït-Ahmed bien garni, la fête a été belle face au Mozambique, deuxième du groupe G (5-1) . Mohamed Amoura, pour son premier triplé en carrière, a été l’homme fort de la belle trêve des Fennecs de Vladimir Petković, vainqueurs du Bostwana vendredi dernier. Aïssa Mandi, déjà buteur en novembre et joueur le plus capé de l’Algérie, et l’ancien Nantais Jaouen Hadjam ont également marqué.…

UL pour SOFOOT.com