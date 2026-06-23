L'Algérie brise plusieurs records face à la Jordanie
Match historique. Non, l’Algérie n’a pas connu une victoire facile face à de courageux jordaniens bien décidés à poser des problèmes aux coéquipiers d’Amine Gouiri. Mais ce succès acquis en seconde période aura au moins eu un intérêt particulier, celui de briser les records.
C’est la première fois que les Algériens s’imposent dans une rencontre de Coupe du monde après avoir été menés au cours du match . Une victoire aussi historique que significative puisque les Fennecs joueront leur qualification pour la suite de la compétition face à l’Autriche, le 28 juin.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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