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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Colombie-RDC !
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 13:03

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Colombie-RDC !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Colombie-RDC !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le neuvième épisode du Mondial avec l’ambianceur Vincent Berthe, rédacteur en chef de So Foot Club , qui vous spoile Colombie-République démocratique du Congo !…

SF pour SOFOOT.com

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