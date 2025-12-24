information fournie par So Foot • 24/12/2025 à 18:36

L’Algérie balaye le Soudan et s’offre une belle entrée en lice

Algérie 3-0 Soudan

Buts : Mahrez (2 e et 61 e ) et Maza (85 e ) pour les Fennecs

Expulsion : Salah Adel (50 e ) pour les Crocodiles du Nil …

MH pour SOFOOT.com