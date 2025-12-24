Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L’Algérie balaye le Soudan et s’offre une belle entrée en lice
information fournie par So Foot•24/12/2025 à 18:36
L’Algérie balaye le Soudan et s’offre une belle entrée en lice
Algérie 3-0 Soudan
Buts : Mahrez (2
e
et 61
e
) et Maza (85
e
) pour les Fennecs
Expulsion : Salah Adel (50
e
) pour les Crocodiles du Nil
